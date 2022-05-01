جداريات ملونة تنشر البهجة في شوارع بغداد

تضع الفنانة العراقية والأستاذة في كلية الفنون الجميلة وجدان الماجد اللمسات الأخيرة على جدارية في بغداد تصور شاعراً عراقيا معروفًا، مشيرة الى أنّ أعمالها تهدف لتجميل العاصمة وزيادة معرفة الناس بالشخصيات التي ميزت المجتمع العراقي.

وتشمل الجداريات، المرسومة بألوان زاهية ودفء ينشر البهجة في شوارع المدينة، صورا لرسامين وشعراء.

وقالت وجدان إن بعض الشخصيات على الجداريات لم تكن معروفة لدى عامة الناس، موضحة أن لوحاتها تثير الفضول.

وأوضحت أنها أنجزت بالفعل نحو 15 لوحة جدارية في بغداد في إطار مبادرة أمين بغداد لتجميل المدينة، مشيرة إلى أن رسم كل منها يستغرق نحو أربعة أيام حتى يكتمل.







