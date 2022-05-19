مع بدء أوّل محاكمة مرتبطة بارتكاب “جرائم حرب” روسيّة في أوكرانيا، أقرّ جنديّ روسي بتهمة قتل مدني أوكراني أعزل بالرصاص، وذلك أمام محكمة في كييف.

توازياً، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن 959 جنديّاً أوكرانيّاً استسلموا هذا الأسبوع في مجمّع “آزوفستال” الصناعي المحاصر في مدينة ماريوبول الساحلية. ولم تُعطِ الوزارة أي إشارة حول مصير هؤلاء الجنود.

ولا يزال نحو 1000 جندي أوكراني منتشرين داخل “آزوفستال”، في وقت اتهم فيه الكرملين أوكرانيا بـ”الافتقار التام إلى إرادة” التفاوض مع روسيا لوضع حدّ للحرب الدائرة على الأراضي الأوكرانية منذ بدء الغزو الروسي في 24 شباط.







