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جريمة 4 آب.. المحاسبة مرهونة بتعيينات قضائية

منذ 51 دقيقة
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نفّذ أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت مسيرة انطلقت من شارع أرمينيا نحو تمثال المغترب اللبناني الكائن أمام المرفأ،

وقد نُظِّم النشاط تزامنًا مع إعلان المجموعة المنشقّة عن أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت امتلاكها أوراقًا ستُعرض للمرة الأولى. لكن ما هو الرأي القانوني لوكلاء الدفاع عن أهالي الضحايا المؤيدين للمحقق العدلي القاضي طارق بيطار حولها وكيف ردّ الأهالي على هذا الادّعاء؟

التفاصيل مع مراسلنا حسين خريس. حسين ما الذي تستطيع أن تكشفه عبر “صوت بيروت انترناشونال” عن معطيات الملف الذي كشفه أهال الضحايا للمرة الأولى؟ ولماذا في هذا التوقيت بالتحديد؟

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