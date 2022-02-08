جلسة وزارية خاصة لمناقشة خطة الكهرباء

عقد مجلس الوزراء جلسة اليوم، ناقش فيها عددا من الأمور المهمة كالكهرباء، وملف التراخيص المعطاة لفتح اختصاصات جديدة لبعض الجامعات، والبند 16 المتعلق باقتراح قانون يرمي الى تعديل أصول المحاكمات الجزائية، ولكن لم يتم التوافق على هذا البند على أن يعود الاقتراح إلى مجلس النواب.

وفي السياق، أوضحت مصادر أنه سيتم عقد جلسات مكثّفة للحكومة بدءاً من الخامس عشر من شهر شباط. كما اتفق مجلس الوزراء على تخصيص جلسات خارج جلسات الموازنة لبحث الملفات المهمة كالكهرباء وتلك المتعلقة بالنُفايات والبيئة.​

طالب رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر بـالالغاء الكلي للوكالات الحصرية الذي يعني إلغاء للاحتكار والتحكم بالاسواق والسلع وفق أهواء الوكيل.

للإضاءة أكثر على هذا الموضوع، انضم الينا رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر.