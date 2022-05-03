جنون أقساط المدارس.. أرقام لا تصدّق!

يبدو أنّ صرخة الأهل ستكون مدوية في العام الدراسي المقبل، حيث بدأت بعض المدارس تُرسل تكاليف الدراسة لأهالي الطلاب، وقد تجاوزت الأقساط المئة مليون ليرة.

كما لوحظ ان عدداً كبيراً من المدارس انتقلت الى تحديد أقساطها بالدولار الفريش وأخرى عمدت الى ارسال أقساط إضافية شهرية بالليرة اللبنانية بما يوازي 6 اضعاف عما كانت تتقاضاه سابقاً.

وبحسب المعلومات، بلغت الأقساط في إحدى المدارس 40 مليون ليرة لبنانية و3500 دولار أميركي للطفل الأول في المدرسة، و2500 دولار للطفل الثاني.

في المقابل، تتراوح تكاليف الدراسة في مدارس أخرى ما بين 20 و27 مليون ليرة يُضاف اليها بالدولار الفريش مبلغ يتراوح بين 3500 و4250 دولارًا.

وبعد التراجع الكبير الذي أصاب قطاع التعليم الرسمي من جرّاء وباء كورونا وتجربة التعليم عن بعد في العام الماضي، وما تلاه من فشل في استئناف العام الدراسي الحالي 2021 – 2022 بشكل طبيعي بعد موجة الإضرابات المطلبية من المدرّسين التي شلت القطاع، اتجه معظم اللبنانيين إلى القطاع التعليمي الرسمي، الذي صار يشكل 70 بالمئة من نسبة التعليم في البلاد.

ولمواجهة الأعباء الكبيرة المترتبة عليها، رفعت الغالبية العظمى من المدارس الخاصة الأقساط المستوفاة من الأهالي بشكل كبير، وعمدت في الفترة الأخيرة إلى طلب قسم منها بالدولار، وهو الأمر الذي لا يزال مدار جدل واسع بين إدارات المدارس، التي تتمسّك بهذا القرار، ولجان الأهل، التي ترفضه بشكل قاطع.