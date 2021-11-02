جوازات سفر ملغية؟

عادت الزحمة من جديد الى مراكز الامن العام اللبناني على الرغم من كل الاجراءات التي اتخذتها المديرية لتفادي عودة طوابير الجوازات لكنها عادت

بحسب معلومات صوت بيروت انترناشونال الازمة بدات في فصل الصيف و خصوصا من المغتربين حيث استفادة هؤلاء من فارق سعر الصرف فعلى سبيل المثال يحتاج رب الاسرة المؤلفة من ٤ اشخاص الى حوالي ١٠٠٠$ لانجاز المعاملات في اي سفارة في الخارج بينما يتكلف حوالي ٢٠٠$ في مراكز لبنان مما سبب زحمة خانقة امام مراكز الامن العام

و بعد انتهاء موسم الصيف كان بداء موسم زيارة الاربعين للطائفة الشيعية الى النجف مما تطلب اصدار جوازات سفر باعداد كبيرة

اما اليوم فقد عادت موجة اصدار اعداد كبيرة من الجوازات خصوصا بعدما تدهورت الاوضاع الامنية و السياسية في لبنان و بحسب معلومات صوت بيروت انترناشونال فقد وصل الامن العام اللبناني الى اصدار ٧٠٠٠ جواز سفر يوميا و هو رقم قياسي في لبنان

و بحسب معلومات صوت بيروت انترناشونال فقد اوقف الامن العام اصدار الجوازات ذات صلاحية سنة و ثلاثة سنوات و ابقى على الخمس سنوات و العشر سنوات لان كلفة اصدار الجواز الواحد يصل الى ٥$ اي ما يعادل ١٠٠ الف ليرة اي اغلى من كلفة اصدار جواز سفر صالحة لمدة سنة

يبدو ان حلم اللبناني في الهجرة يدفعه الى تجهيز جواز السفر قبل فوات الاوان.