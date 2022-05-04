جورج غرّة: لائحة السنيورة في بيروت متصدّعة ومتشرذمة

بدأ العد العكسي للانتخابات النيابية، التي سيفتتحها المغتربون بعد 3 أيّام، في الـ6 من أيّار، في الدول التي تعتمد نهار الجمعة يوم عطلة أسبوعيّة، ومنها السعودية وقطر والكويت وسوريا والعراق، حيث بدأت الأنظار تتّجه إلى مدى استعداد السفارات لليوم الانتخابيّ، الذي يأتي بعد موجه هجرة لبنانية ضخمة، تلت أسوأ انهيار اقتصاديّ لم يستطع المجلس النيابي الحالي ولا الحكومات المتعاقبة لجمَه.

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1. أستاذ جورج مساء الخير. أيمكن أن تطلعنا على اصورة الإنتخابية العامة في بيروت؟ خصوصاً أنّ الرئيس فؤاد السنيورة قد أيّد موقف المفتي دريان في المشاركة بكثافة في عملية الإقتراع؟

2. كيف تقرأ الحركة الإنتخابية في بلدان الإغتراب في ظلّ ما تردّد مؤخراً عن محاولات لعرقلتها خوفاً من نتائجها؟

3. هل الأجواء العامة توحي بتغيير إيجابي في الإنتخابات؟