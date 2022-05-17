الثلاثاء 25 محرم 1444 ﻫ - 23 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

جوني ديب وأمبر هيرد.. فصل جديد من الفضائح

17 - مايو - 2022
A A A
طباعة المقال

استأنفت جلسات قضية جوني ديب، التي يتهم فيها طليقته الممثلة آمبر هيرد بالتشهير، ومع عودة آمبر إلى المنصة كشف لهيئة المحلفين في فيرفاكس بولاية فرجينيا، تفاصيل جديدة بشأن فترة ارتباطها بجوني ديب، وما زُعم حول تهديده بقتلها خلال رحلة عيد الميلاد لعام 2015 إلى جزر الباهاما.

وقالت آمبر أن زوجها السابق جوني ديب رطمها في حائط ولف قميصا حول رقبتها خلال شهر العسل عام 2015، عندما كانا على متن قطار الشرق السريع.

وردا على سؤال من محاميها، قالت هيرد إنه دار جدال مع ديب حول ما إذا كان بإمكانه شرب الخمر أثناء الرحلة. وأضافت أن علاقتهما كان يسودها الحب عندما يكون ديب في وعيه، لكنه غالبا ما كان يتصرف بعنف عندما يشرب الخمر أو يتعاطى المخدرات.

وتابعت قائلة: “هكذا استيقظت في صباح اليوم التالي. استيقظت والقميص كان لا يزال حول رقبتي وكان يوجد تورم كبير في مؤخرة رأسي”.

    المزيد من فيديو

    4:26
    كاميرات بيروت خارج الخدمة.. الجرائم غير مرصودة
    4:13
    بئر بترول في المتن
    3:38
    مواصفات لرئيس بلا رئاسة!

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    مرفأ بيروت
    تحذير هام لجميع القاطنين في مدينة بيروت!
    اضراب
    اضراب تحذيري جديد يبدأ غدا.. اليكم تفاصيله
    عناصر من مليشيا حزب الله
    استنفار إسرائيلي.. هل يفعلها حزب الله قبيل التوقيع على اتفاقية الحدود البحرية؟