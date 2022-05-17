جوني ديب وأمبر هيرد.. فصل جديد من الفضائح

استأنفت جلسات قضية جوني ديب، التي يتهم فيها طليقته الممثلة آمبر هيرد بالتشهير، ومع عودة آمبر إلى المنصة كشف لهيئة المحلفين في فيرفاكس بولاية فرجينيا، تفاصيل جديدة بشأن فترة ارتباطها بجوني ديب، وما زُعم حول تهديده بقتلها خلال رحلة عيد الميلاد لعام 2015 إلى جزر الباهاما.

وقالت آمبر أن زوجها السابق جوني ديب رطمها في حائط ولف قميصا حول رقبتها خلال شهر العسل عام 2015، عندما كانا على متن قطار الشرق السريع.

وردا على سؤال من محاميها، قالت هيرد إنه دار جدال مع ديب حول ما إذا كان بإمكانه شرب الخمر أثناء الرحلة. وأضافت أن علاقتهما كان يسودها الحب عندما يكون ديب في وعيه، لكنه غالبا ما كان يتصرف بعنف عندما يشرب الخمر أو يتعاطى المخدرات.

وتابعت قائلة: “هكذا استيقظت في صباح اليوم التالي. استيقظت والقميص كان لا يزال حول رقبتي وكان يوجد تورم كبير في مؤخرة رأسي”.