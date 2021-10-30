جيري ماهر: حزب الله يسعى لوضع لبنان في الحضن الإيراني ولا خيار الا بثورة حقيقية

اعتبر جيري ماهر، مستشار الشيخ بهاء الحريري، أن الحكومة إذا استقالت أو لم تستقل، فهي معروفة التوجه ومعروف من يحركها، ومعروف إلى أين يريدون الذهاب بلبنان وعلاقاته مع محيطه العربي.

وأضاف ماهر أن هذه الحكومة والحكومات التي سبقتها كانت تعمل من أجل مصلحتها ومصلحة حزب الله على حساب مصالح اللبنانيين، وعلاقات اللبنانيين مع الدول العربية وعلى رأسها دول الخليج العربي.

ورأى، في حديث عبر صوت بيروت انترناشونال “SBI”، أن حزب الله يسعى الى عزل لبنان عن محيطه العربي ووضعه في الحضن الإيراني الذي لم يقدم لهذا الشعب إلا السلاح والإرهاب والمخدرات.

وأشار ماهر إلى أن هذه الأزمة مستمرة، حيث أن الدول الخليجية لم تعد تتقبل هكذا طريقة في التعامل والإساءة إليها، محذراً من أن الأمور قد تذهب لتصعيد أكبر ومقاطعة أكبر قد تكون خليجية أو حتى عربية.

وشدد ماهر على أن هذه هي السياسة الإيرانية وهذا هو المشروع الإيراني في المنطقة، فكما عزلوا غزة عن الضفة، وعزلوا سوريا عن محيطها العربي، فهم يعزلون لبنان كذلك، عن محيطه العربي.

كما شدد على أن الخيار الواضح اليوم هو ثورة شعبية حقيقية، يقودها ثوار لبنان، لإسقاط هذه المنظومة، ومحاسبة كل من تورط فيها بخدمة سلاح حزب الله، ومحاسبة كل من تسبب بأي شرخ في العلاقات العربية.