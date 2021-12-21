حاكم مصرف لبنان: لا يمكن توحيد سعر الصرف

كشف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ان الاحتياطي الإلزامي انخف إلى 12,5 مليار دولار. وأوضح في مقابلة مع وكالة “فرانس برس” أن “حصول لبنان، بموجب اتفاق مع صندوق النقد الدولي على دعم يراوح بين 12 و15 مليار دولار سيساعد على تحريك الاقتصاد مجدداً واستعادة الثقة.

وأكد سلامة ان النقاش مع صندوق النقد لا يزال في مرحلة الأرقام ولا خطة جاهزة بعد لنقاشها، في وقت لم يعد سعر الصرف الرسمي اي 1500 ليرة للدولار واقعياً بحسب سلامة، ولا يمكن توحيد سعر الصرف بمعزل عن استقرار سياسي وقبل اتفاق مع صندوق النقد الدولي. كما أكد حاكم مصرف لبنان ان المركزي قادر على تمويل استيراد ما تبقى من سلع مدعومة لفترة تتراوح بين 6 و 9 أشهر على الأقل.

لطالما أثار موضوع ضمان الشيخوخة، القلقَ بالنسبة لشريحة كبيرة من الشعب اللبناني، الذي لم يعد يدرك ما الذي يجب ضمانُه اليوم، وهو لا يعلم ما قد تُخبىء له الساعات القليلة المقبلة في ظل الوضع الإقتصادي الصعب وغير المستقر. اليوم وعلى الرَّغم من كل الظروف القاسية، تمت مناقشةٌ، خُصِّصت لمشروع القانون المرتبط باعتماد المعاش التقاعدي وضمان الشيخوخة، ومن لا مُعيل لهم، والذي يشكل خطوة مهمة جدا في ضمان الأمان الاجتماعي للبنانيين.

للإضاءة على هذا الموضوع، ينضم إلينا رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر.