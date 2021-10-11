حريق منشآت الزهراني.. خطأ بشري أم مفتعل؟

وكأن لبنان لا تكفيه مصائب الكهرباء والعتمة الشاملة, حتى اتاه حريق منشآت الزهراني دون معرفة الاسباب طارحا الكثير من علامات الاستفهام ان من حيث الشكل او التوقيت.

من حيث الشكل, قيل ان سطح الخزان 702 مائل وتتسرب المحروقات عبره, فتقرر نقل المحروقات الى خزان آخر. فمن المسؤول عن تعبئة الخزان وافراغه وبدعة نقل محتواه.

حتى ان المسؤولين عن المنشآت استبقوا التحقيق مؤكدين ان الحريق سببه احتكاك اثناء عملية النقل. فكيف يمكن لاحتكاك ان يؤدي الى هذه الكارثة, ومن اي نوع هذا الاحتكاك الذي من الصعب ان يحصل عمليا؟

اما من حيث التوقيت, فان المؤشرات تطرح عدة شكوك حول اسباب الحريق بعدما كشفت ازمة البنزين والمازوت المدعومين الكثير من الثغرات في عمل المنشآت ان لناحية الرقابة او خضوعها لقيود المحاسبة المالية علما ان منشآت الزهراني تعمل حاليا على اساس استيراد الفيول اويل والغاز اويل والبنزين, وتخزن المحروقات المدعومة ايضا في خزاناتها.

فهل جاء هذا الحريق لطمس شيء ما متعلق بالكميات وسرقات لموجودات خاصة وان وزير الطاقة تحدث عن خسارة تبلغ 250 الف ليتر من البنزين؟

وهناك نقطة جوهرية تطرح اكثر من علامة استفهام: كما ان محتوى الخزان تابع للجيش فان الاختصاص القضائي هو لمفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية وليس من اختصاص النيابة العامة الاستئنافية في الجنوب التي بادرت الى وضع يدها على الملف.

اذا, الغموض ينتظر تحقيقا شفافا وعلميا كي نعلم اذا كان هناك من مسؤول او مسبب طبيعي او تخريبي ادى الى الحريق. فلننتظر.