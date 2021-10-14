حزب الله تاريخ دموي وشريعة غاب

منذ الانسحاب الاسرائيلي العام 2000 تحول حزب الله من مقاومة اسرائيل الى السيطرة على الداخل اللبناني.

بعد اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري عام 2005 بدا الحزب باستعراض القوة بمظاهرة 8 اذار لتبداء معها مرحلة السيطرة السياسية عبر قوى الثامن من اذار

في العام 2008 و على خلفية اقالة رئيس جهاز امن المطار نفذ حزب الله اكبر سيطرة ميدانية له باجتياح بيروت عام 2008 و تحديدا عملية 7 ايار

في العام 2011 كان فجر القمصان السود الشهير صبيحة توجه الرئيس ميقاتي الى قصر بعبدت لتشكيل الحكومة

في العام 2021 فتح حزب الله معركة كبرى مع عرب خلدة على خلفية خلاف ادى الى مقتل علي شبلي احد قادة الحزب

لكن ما لم يتوقعه الحزب هو تمرد القضاء و تحديدا المحقق العدلي طارق البيطار الذي استدعى كل من النائب علي حسن خليل و نهاد المشنوق و غازي زعيتر و يوسف فنيانوس ما اعتبره الحزب تهديدا مباشرا فكان التهديد العلني من ارفع مسوول امني لدى الحزب وفيق صفا للقاضي البيطار لكنه لم يتراجع فاطل السيد حسن شخصيا هذا المرة

و صباحا نفذ حزب الله التهديد و انتشر عناصر القمصان السود عند تقاطع الطيونة عين الرمانة لكن هل يتحمل حزب الله ثمن الخلاف مع المجتمع المسيحي و هل يتحمل من خلفه رئيس الجمهورية و التيار الوطني الحر نتائج هذا الخلاف.