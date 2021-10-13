حزب الله يجرّ اللبنانيين الى ٧ ايار جديد

مع كل خطاب يلقيه امين عام حزب الله حسن نصرالله، أياً كانت المناسبة، يتأكد اللبنانيون من نيته في تحويل لبنان إلى ولاية الفقيه.. وهذه السياسة التي يتبعها الحزب الإيراني في لبنان، تتخذ أشكالاً عدة… منها في الأمن والسياسة والإقتصاد وفي القضاء والغذاء وصولا الى السيطرة على الأراضي التي غالباً ما تكون بالقوة والدهاء. فنادي الغولف ليس الوحيد، فحزب الله قضم العديد من الأراضي اللبنانية، سيطر عليها ونشر سياسته الإيرانية فيها، منها الأملاك العائدة الى الكنيسة المارونية على طريق المطار، ومشاعات بلدية العاقورة، تطويق الجبل وتحويل مساحات شاسعة من الأراضي فيه إلى مستوطنات عسكرية… وغيرها من المناطق الكثيرة التي تزداد سيطرة الحزب عليها يوماً بعد يوم.

المشكلة لا تكمن في إنتشار الطائفة الشيعية في لبنان، بل في توسع حزب الله ونشر الفكر الإيراني، السبب الرئيسي بكل مصاب لبنان، أما الأنكى أن هناك من يخاف من حرب نصرالله التوسعية، وصار يردد أن حزب الله يستطيع اجتياح كل لبنان في ظرف يوم واحد.. فكل هذه السيناريوهات تحصل في ظل سكوت مريب ومُستنكَر من الدولة اللبنانية ،فلا حسيب ولا رقيب… فهم لا يجرأون على الوقوف في وجهه، وعلى المطالبة بالسّيادة، وبتحرير لبنان من هيمنته، واستخدامه السّاحة اللّبنانيّة في حروب وليّ الفقيه مع العالم.

يوماً بعد يوم، الحزب الإيراني في لبنان يدمر لبنان الرسالة، فهل من يتصدى؟ أو لن يجوز على لبنان إلا الشهادة.