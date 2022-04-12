حزب الله يرسم خريطة الامساك بلبنان... وكل السيناريوهات مطروحة

بدأت ملامح ما بعد 15 أيار تتضح أكثر فأكثر , وبات واضحًا ايضًا ان حزب الله المرتعب داخليًا سارع الى وضع خطة قوامها جمع حلفائه الموارنة تحت سابع أرض من اجل تخييط مسار المرحلة المقبلة وضرورة توحيد الصف والاستحواذ على الاكثرية النيابية ,كما مواجهة عودة سفراء دول الخليج وايصال رسائل واضحة الى الخارج مع وضع اللمسات الاخيرة على المفاوضات الايرانية الامريكية.

هذه الرسائل هدفها التأكيد على أن الحزب متمسّك بالورقة اللبنانية وان التفاوض عليها لن يكون الا من خلال شروط امينه العام

فما هي السيناريوهات المتوقعة خلال الثلاثة والثلاثين يومًا قبل موعد الانتخابات؟

اما سيناريو ما بعد 15 أيار فهو الاخطر ويتمثّل بنقطتين اساسيتين:

– الأولى عدم حصول ما يسمى بـ 8 آذار على الاكثرية النيابية

– والثانية بدء العد العكسي للانتخابات الرئاسية

اذاً حزب الله وحلفائه لن يوفروا جهدًا للاستمرار بالهيمنة على لبنان , وبات من المؤكد ان المرحلة المقبلة ستكون خطرة على الصّعد كافة خصوصاً أنها باتت مشرّعة على جميع الإحتمالات.