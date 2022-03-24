حزب الله يشيد بعون ويحرج ميقاتي

بعد ساعات قليلة على نفي المكتب الاعلامي لرئيس الجمهورية أنه لم يقل في الفاتيكان أن حزب الله يحمي المسيحيين أصدرت كتلة الوفاء للمقاومة بيانا أشادت فيه بموقف رئيس الجمهورية من المقاومة خلال زيارته الفاتيكان ووصفته بالموقف المسؤول والصريح وبأنه تعبير صادق عن حقيقة موقف اللبنانيين ومشاعرهم. فمن نصدق مكتب رئيس الجمهورية ام كتلة حزب الله.

وبعد ساعات قليلة على بيان رئيس الحكومة الذي تعهد به النأي بالنفس والالتزام بعدم تحويل لبنان الى منصة لمهاجمة السعودية والدول العربية صوب حزب الله سهامه على النظام السعودي ودانت كتلته الاجراءات والممارسات التي وصفها بالتعسفية والارهابية التي يقوم بها النظام السعودي منتهكا كل قوانين حقوق الانسان ومتنكرا لاصول المحاكمات العادلة بالاشارة الى اعدام 41 شخصا من أصحاب الراي كما ذكر بيان كتلة الوفاء للمقاومة.

وسط هذه الاجواء وصل وزير خارجية ايران عبد اللهيان الى لبنان علما أنه حضر من دمشق الى بيروت وزيارته تأتي بعد الغاء أو تأجيل جولة المفاوضات الجديدة التي كانت مقررة بين السعودية وايران في بغداد الأسبوع الفائت وبعد الزيارة اللافتة للاسد الى الامارات وما يحكى عن إعادة ترتيب البيت العربي في مسعى خليجي للتحضير لما بعد الاتفاق الأميركي الإيراني في فيينا. عبد اللهيان باق في بيروت حتى الجمعة واستهل لقاءاته من عين التينة على ان يلتقي ايضا كل من عون وميقاتي ووزير الخارجية والامين العام لحزب الله.