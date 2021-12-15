حزب الله يعيد تنظيم عمليات التمويل بعد كشفه ماليا

هل تذكرون spider Z المجموعة المجهولة التي اخترقت في كانون الاول الماضي حسابات جمعية القرض الحسن الذراع المالي لحزب الله؟

الوثائق المسربة وما تتضمنه من ارقام حسابات لافراد وكيانات وعددها 400 الف حساب لا تزال تتكشف عنها خفايا تفضح عمليات تمويل الحزب واسماء ممولين جدد. وقد كشف تقرير نشرته مجلة thedispatch الأمريكية عن معلومات هامة جديدة.

وبحسب التقرير، يساهم تسريب بيانات ”القرض الحسن“ في منح إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن فهماً أفضل لكيفية تمويل حزب الله الذاتي, ويوفر بيانات من شأنها أن تسهل أي جهد أمريكي لإطلاق حملة عقوبات متواصلة ضد ممولي الحزب الله.

لكن التقرير كشف ان ادارة بايدن ومنذ توليه منصبه، امتنعت عن استغلال كنز مجموعة SpiderZ ، وفرضت عقوبات فقط على عدد قليل من مديري مؤسسة ”القرض الحسن“ في ايار2021، واصفاً ذلك بأنه ”خطأ يجب تصحيحه بشكل عاجل“.

ويعود التقرير الى عهد الرئيس اوباما عندما تراجع عن الضغط على حزب الله، لانه يمكن أن يعرض المفاوضات النووية مع طهران للخطر، عندها تمكنت الشبكات المالية للحزب من إعادة التجمع والتنظيم واستبدال المسؤولين الخاضعين للعقوبات بمسؤولين جدد.

وهنا يكشف التقرير انه مع افتضاح امر جامع تبرعات حزب الله في ابيدجان الشيخ عبد المنعم القبيسي، رحل الاخير من ساحل العاج وعيّن حزب الله الشيخ غالب خوجوك، وهو رجل دين آخر مكان القبيسي في أبيدجان.

وخوجوك إمام جمعية ”الغدير“ التي فرضت الولايات المتحدة عقوبات عليها، وهو داعم مالي رئيسي لمؤسسة ”القرض الحسن“ ولديه حساب بالدولار، وعلى عكس سلفه القبيسي، لا يخضع خوجوك للعقوبات الأمريكية، وبالتالي فهو قادر على مواصلة أنشطة الدعاية والتجنيد وجمع الأموال للحزب.

ويختم تقرير المجلة بالتأكيد على أن إدارة بايدن يجب ألا تضيع الوقت، وأن تقوم بتصنيف خوجوك والعديد من أصحاب حسابات ”القرض الحسن“.

فهل تفعلها واشنطن بعدما وصلت المفاوضات مع ايران الى طريق شبه مسدود؟ ام ان هناك حسابات عاللبناني ينتظر تنفيذها الوقت المناسب؟