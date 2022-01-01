حفل “تريو الرياض” يستقبل العام الجديد والهضبة يطلق “خلي الحجر ينطق”

تحت شعار “ليلة تريو الرياض” افتتح موسم الرياض عام 2022 بليلة طربية مميزة شارك فيها 13 نجما من أشهر نجوم الوطن العربي

أقيم الحفل على مسرح بوليفارد الرياض وسط حضور جماهيري كبير، على طريقة جديدة، بتريو غنائي يجمع 3 نجوم معًا على المسرح.

وفي مقدمة هؤلاء النجوم من السعودية محمد عبده وأصيل أبو بكر، من مصر أنغام، من العراق وليد الشامى وماجد المهندس، من الكويت نبيل شعيل وعبد الله الرويشد ونوال، من الإمارات أحلام وعلى بن محمد من سوريا أصالة ومن قطر فهد الكبيسى وأسماء لمنور من المغرب.

أعلنت ندى كامل زوجة الفنان المصري أحمد الفيشاوي، انفصالها عن زوجها، في منشور طويل ومفاجئ على موقع إنستغرام، لكنه حمل أيضا تلميحات عديدة بشأن الأسباب.

وقالت ندى في منشورها: “من امرأة قلبها هلُك وانطفأ.. أود أن أعلن عن انفصالي أنا وزوجي أحمد الفيشاوى يوم ٢١ من الشهر الجاري.. وربنا يوفقنا ويكتب لكل واحد فينا السعادة وراحة البال، لقد كنت خير صديق وطاب لي العيش معك حتى في أحلك أوقاتنا.. سأفتقدك كصديق كثيرا”. الخبر ضجت به مواقع التواصل بشكل كبير خاصة و بعد قصة الحب العاصفة اللتي عاشها الثنائي على مدى سنوات و لم يخجلا من إظهارها في العلن في كل المناسبات العامة.

إستقبل النجم المصري عمرو دياب عام ٢٠٢٢ بأحدث أغنياته بعنوان “خلي الحجر ينطق”، وذلك عبر خدمة إحدى شركات المحمول المصرية.

الأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى وتوزيع توما.

في سياق آخر، أعلنت إحدى شركات السيارات الشهيرة سحب إعلان ترويجي ظهر فيه عمرو دياب بعد انتقادات واسعة رأت فيه تحريضاً على التحرش.

وظهر دياب خلال الإعلان وهو يقود سيارة للشركة، ثم تمر فتاة أمامه فجأة، ليلتقط لها صورة عن طريق مرآة السيارة .

ولاقى الإعلان انتقاداً كبيراً في صفوف رواد مواقع التواصل و الناشطين، حيث أنه يعتدي على الخصوصية ويخالف القيم الأسرية ويحث على التحرش.

وقالت الشركة، في بيان، إنها “تحرص على مشاعر جميع المجتمعات التي تعمل بها، ولا تتسامح الشركة مع التحرش بكافة أشكاله”.

طرح الفنان الإماراتى حسين الجسمى، أغنيته الجديدة “ما بحبك”، عبر قناته على يوتيوب ومنصاته على السوشيال ميديا، الأغنية باللهجة اللبنانية وهي من كلمات منير عساف، رؤية وألحان حسين الجسمى، و‏توزيع هادى شرارة و كالعادة أبدع الجسمي بإيصال الإحساس لتحصد الأغنية تفاعلا كبيرا من قبل الجمهور وتلامس ال٣ ملايين مشاهدة بعد ٣ أيام فقط على إطلاقها.

بعد النجاح الكبير اللي حققه بأغنية “لساتني جنبي” ختم الفنان الأردني الأخرس عام ٢٠٢١ بأغنية “بعد شو” ليتصدر الترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي و يوتيوب بعدة بلدان عربية وتتعدى مشاهدات الأغنية المليوني مشاهدة إلى هذه اللحظة. اللافت في هذا العمل دمج الأخرس كل أعماله السابقة ضمن أغنية وحدة مما جعل الجمهور يتفاعل بشكل أكبر مع الأغنية. “بعد شو” من كلمات وألحان الأخرس أما الكليب فمن توقيع فؤاد أحمد.