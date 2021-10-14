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حلقة استثنائية لرئيس "حزب القوات اللبنانية" سمير جعجع عبر "صوت بيروت إنترناشونال"

14 - أكتوبر - 2021
آخر تحديث: 16 - أكتوبر - 2021 8:03 مساءً
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بعد التطورات التي شهدها الشارع في هذا اليوم الحافل، وبعد اتهام الثنائي الشيعي “حزب القوات اللبنانية” ورئيسه سمير جعجع بافتعال اشكال الطيونة، سيكون الاخير ضيف الاعلامي وليد عبود استثنائيا يوم غد عبر منصة “صوت بيروت انترناشونال” وذلك عند الساعة التاسعة والنصف مساء.

على أن تدور الحلقة ضمن محاور رئيسية وعناوين هامة، أبرزها:

– عهد ميشال عون: اين نجح واين فشل؟

– جريمة المرفأ: هل الحقيقة ممكنة؟

– الوضع الاقتصادي الاجتماعي: حكومة ميقاتي هي الحل؟

– الانتخابات النيابية في ميزان الربح والخسارة

– العلاقة الملتبسة مع الحلفاء والخصوم

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