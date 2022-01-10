حوار بعبدا… الرئاسة لجبران

يصر الرئيس ميشال عون على عقد طاولة الحوار الوطني في قصر بعبدا على الرغم من الرسائل التي وصلت اليه ومفادها بأنّ هكذا حوار في نهاية عهده سيكون بلا جدوى فلماذا الاصرار على طاولة الحوار؟

ما يعطل مجلس الوزارء هو التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت لكن يعلم فريق رئيس الجمهورية ان المس بالتحقيق والقاضي طارق البيطار هو خط احمر دولى وبالتالي المطلب الاول هو سلاح حزب الله او ما يعرف بالاستراتيجية الدفاعية.

ترى بعض المصادر ان موضوع الحوار مرتبط بطاولة فيينا والمفاوضات الايرانية الاميركية فهل لبنان مؤثر الى هذا الحد.

في المحصلة وبحسب معلومات صوت بيروت انترناشونال ستكون اللقاءات الثنائية بديلا عن الحوار الموسع والنتيجة لبنان ضائع في مهب الرياح الاقليمية.