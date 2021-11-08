حياة المرضى معلّقة على حبال الموت بسبب فواتير المستشفيات

اكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال لقاء تشاوري وتشاركي في المجلس الاقتصادي والاجتماعي أن “المحادثات الأولية مع صندوق النقد الدولي جيدة والمفاوضات تسير في الاتجاه الصحيح”، مشيرا إلى أن “لبنان قدم أرقاما موحّدة للصندوق”، كاشفا أنه ستكون هناك قريبا ورقةُ تفاهم معه.

واعلن ميقاتي انه بحث مع “لازارد” في خطة التعافي الاقتصادي وسيستلم خلال هذا الشهر الخطة، لافتا الى وجود تنسيق كامل مع مصرف لبنان.

كماذكر انه يحاول تأمين تمويل البطاقة التمويلية من البنك الدولي وان المنصة الخاصّة بها اصبحت جاهزة.

مؤمّن او مش مؤّمن، ما فيك تفوت عالمستشفى اذا ما دفعت مسبقا ملايين الليرات واللي هي نسبة 20 بالمئة من فاتورتك بالدولار ما عم تغطيها لا شركات التأمين ولا الجهات الضامنة الرسمية.

المبالغ الخيالية اللي عم تطلبا المستشفيات من المرضى لدى دخولهم المستشفى لاجراء العمليات او أي نوع من الخدمات الاستشفائية والطبابة، هي الفوارق المالية على الفواتير التي بتسعّرها المستشفيات بالدولار وبتقدمها لشركات التأمين او الجهات الضامنة الرسمية.

وبما ان المستلزمات الطبية والادوية والمازوت وغيرها من الامور اللي بتدخل بالكلفة التشغيلية للمستشفيات أصبحت غير مدعومة، ارتفعت فواتير المستشفيات ولم تعد على ال1500 ولكن على سعر صرف الدولار في السوق. بالمقابل، لم تغيّر شركات التأمين والجهات الضامنة الرسمية تعرفاتها.

نقيب اصحاب المستشفيات سليمان هارون اوضح لصوت بيروت انترناشونال، ان شركات التأمين تسدد فواتير استشفاء أصحاب البوالص السارية المفعول حاليا، نصفها باللولار اي من خلال الشيكات المصرفية ونصفها الثاني على سعر صرف الـ1500 ليرة. الامر الذي يضطر المستشفيات ان تتقاضى فوارق الفواتير المسعّرة بالدولار، من المرضى. اي ان المريض يدفع فوارق تبلغ 15 الى 20 بالمئة من قيمة الفاتورة بالدولار نقدا او ما يوازيها على سعر السوق، أي مبالغ كبيرة بعشرات ملايين الليرات لا يقدر المواطن على تحمّلها. وتكون النتيجة الغاء عمليته وتحمّل المرض والوجع.

وكشف هارون ان الدخول الى المستشفيات تراجع بنسبة 40 بالمئة بسبب عدم قدرة المرضى على تسديد الفوارق، والذي يدخل الى المستشفيى يكون علىشفير الموت. وقال ان هناك مباحثات حاليا مع شركات التأمين لتسديد جزء من فواتير المستشفيات بالدولار نقدا او على سعر السوق، حيث تتجه الشركات الى تسعير البوالص الجديدة بالدولار الـfresh او على سعر السوق.

اما بالنسبة للجهات الضامنة الرسمية، اعلن هارون عن التوصل الى اتفاق مع الجيش على تعرفة جديدة، وهناك مفاوضات مع وزير الصحة حاليا بالنسبة للجهات الضامنة الاخرى من اجل رفع تعرفتها. إلا ان المشكلة الكبيرة تكمن في مؤسسة الضمان الاجتماعي وتعاونية الموظفين غير القادرتين على تمويل رفع التعرفة لانه لا امكانية لرفع اشتراكات الضمان حاليا.

وبالتالي الى حين التوصل لحلّ على الصعيد الحكومي لهذه الازمة، تبقى حياة المرضى معلّقة على حبال الموت.

وكأن ارتفاع فواتير المولدات الخاصة سببه عدم تركيب العدادات وليس رفع الدعم عن المحروقات، جال وزير الاقتصاد امين سلام على الطريق الجديدة والاشرفية للتأكد من التزام أصحاب المولدات الخاصة بتركيب عدادات طبقا للقانون، الا أنه جوبه باعتراض من قبل بعض المخالفين.

وخلال جولته في طريق الجديدة والكولا، عمد المحتجّون على إلقاء قنابل ديناميت، مما اضطر الوزير المغادرة بسبب تعذّر الكشف على المولدات وبعد ان امتنع أصحابُها من الاجابة على اتصالاته والقدوم للقائه. مع الاشارة الى ان أصحاب المولدات يؤكدون أنّ تركيب العدادات غير كافٍ والمشكلة الاساسية هي في عدم تأمين الكهرباء.