خارطة توزيع كهرباء الاردن واعجوبة مازوت المولدات ولا بالخيال

رسميا اعلن عن موعد توقيع اتفاق استجرار الكهرباء من الاردن عبر سوريا الاربعاء المقبل مع وصول وزير الطاقة الاردني الى بيروت على ان يوقع المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان ونظيره الاردني الاتفاق. ثم يتوجه الوزيران اللبناني والاردني والوفد المرافق الى سوريا حيث يوقع الاتفاق من قبل المدير العام لمؤسسة الكهرباء في سوريا.

الاتفاقية ستؤمن قريبا 150 ميغاواط تغذية كهرباء من منتصف الليل حتى السادسة صباحا نظرا الى انخفاض الاستهلاك في هذه الفترة من الليل.

كما ستؤمن 250 ميغاواط ستوزع خلال بقية اوقات النهار يضاف اليها ما ينتجه الفيول العراقي.

وهكذا, بالساعات, اضافة الى كهرباء الاردن, الحاجة للمولدات ستكون بحدود 14 ساعة يوميا وسط تحذير اصحابها من ابقاء اوضاعهم على ما هي عليه.

والفضيحة الصادمة: اعجوبة المازوت.

اذا, مصير التغذية الكهربائية عالق بين تحذير اصحاب المولدات من جهة وافراج البنك الدولي عن التمويل بقيمة 600 مليون دولار من جهة اخرى, وما على اللبنانيين سوى الدعاء والانتظار.