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خاص صوت بيروت إنترناشونال: ممنوعٌ على لبنان تشريع “الحشيشة” بتواطؤ داخلي

2 - مارس - 2022
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وكأنه ممنوعٌ على لبنان أن يعيش، لا بنفطه، لا بسياحته، لا بتجارته مع المحيط العربي، و لا بنفطه الأخضر “الحشيشة “. هذا ما يوضحه الدكتور داني فاضل، لكاميرا صوت بيروت إنترناشونال، و يكشف عن مؤامرة تُحاك من الخارج وتدار من الداخل لمنع لبنان من الحصول على أيّ مدخول بالعملة الصعبة.

الزعفران ليس ببديل كما يوضح د. فاضل، فالذهب لا يُستبدل بالتنك
إذاً لبنان على شفير تضييع آخر فرصة من فرص النجاة، فهل من يسمع الصوت؟
ممنوع على لبنان إستخراج النفط، ممنوعٌ على لبنان إستثمار نفطه الأخضر “القنّب الهندي” وبالأحرى يبدو أنه ممنوعٌ على لبنان أن يعيش.

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