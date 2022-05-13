خالد أبو شقرا: حزب الله يعتمد نظاماً تجويعياً

إنهيار لبنان لم يكن “قضاءً وقدراً”، إنما “جريمة” ارتكبت من قبل “مافيا” السلطة – المصارف، عن سابق إصرار وتصميم. هذا ما بيّنه تقرير “المقرر الخاص في الامم المتحدة المعني بمسألة الفقر المدقع وحقوق الانسان”، أوليفييه دي شوتر، وهذا ما لم يعد يختلف عليه إثنان في لبنان، وقد أشبع نقداً وتحليلاً. إلا أن ما لم يسلط التقرير الضوء عليه، هو دور “حزب الله” وحلفائه المحوري في قهر اللبنانيين وإفقارهم في الداخل والخارج.

ساهم “حزب الله” وحلفاؤه من “التيار الوطني الحر” وحركة “أمل”، في تقويض دعائم الاقتصاد اللبناني، والعمل على بناء “نظام تجويعي” يشبه ذلك الموجود في إيران وسوريا. وذلك من خلال استراتيجية واضحة. للحديث عن هذا الموضوع إنضم إلينا الصحافي المتخصص في الشأن الإقتصادي خالد أبو شقرا.