خروج معمل دير عمار عن العمل

فوضى اقتصادية كبيرة تُتَرجم بالارتفاع الكبير بسعر صرف الدولار الذي سيواصل ارتفاعَه في الأيام المقبلة مع تراجع تدخل المركزي في السوق، ومعه ارتفاع اسعار السلع الغذائية من دون اي رقابة ولا محاسبة، وصولا الى اسعار المحروقات التي ستشهد غدا ارتفاعا كبيرا مع ارتفاع سعر النفط عالميا وسعر صرف الدولار محليا.

كهربائياً، خرج معمل دير عمار نهائياً عن الخدمة، بسبب نفاد الفيول اويل.

الخبيرة القانونية في شؤون الطاقة كريستنا ابي حيدر اكدت لصوت بيروت انترناشونال ان المشكلةَ تكمن في إتكالنا على مصدر واحد للطاقة أي من العراق، فيما المشكلة الأكبر ستظهر في نهاية أيلول حين تنتهي الاتفاقية مع العراق التي تنتظر منا تسكير مستحقات هذا العقد المؤجل الدفع.

وتعليقا على السجال بين وزير الطاقة وميقاتي، أكدت ابي حيدر ان الخلافَ هو خلافُ مصالح وليس لصالح المصلحة العامة والحل كان بإجراء مناقصة شفافة عبر إدارة المناقصات للحصول على افضل سعر لبناء معامل بَدَل الاستسلام، ونبّهت من صيف حار وكارثي اذا لم يتم تدارك الأمور.