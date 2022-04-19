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خطابات إنتخابية رنانة.. فمن يصدقها ؟

19 - أبريل - 2022
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26 يوماً تفصلنا عن الانتخابات النيابية، الإستحقاق الكبير المنتظر من أغلبية اللبنانين بعد ثورة شعبية طالبت بالتغيير وبعد سنوات من الانهيار على مختلف الأصعدة… وها هي الخطابات والوعود الرنانة بدأت تعلو أصواتها في المهرجانات والمناسبات يعدون “الجماهير الغفيرة” بالمن والسلوى..

وكأنها حبكت وتمت في الفضاء الخارجي..لترمى بعد الاستحقاق في الجارور، وتصبح من الماضي.. السؤال الأهم اليوم، أما زال الوقود الانتخابي الأساس يؤثر في اللبنانين و ينجح في تعبئتهم ؟ أم أن نوايا التغيير والتقدم ستغلب هذه المرة؟

الطريف ان كل النواب الذين اعادوا ترشيحهم، يتحدثون عن المجلس المقبل، وتوقعاتهم منه، وتطلعاتهم المستقبلية، من دون جردة حساب لما مضى. فما الفائدة من هكذا خطابات ؟ وكيف يمكن تفسيرها ؟

بعد ١٥ ايار يأتي الخبر اليقين و الترقب سيد الموقف فهل سيصدقهم اللبنانيون من جديد ؟ ليعيدوا وبكل ثقة إنتخاب من أشبعهم فقراً وذلاً وبطالة وحرماناً..

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