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خطة التعافي غامضة وأموال المودعين الى تبخّر

منذ 41 دقيقة
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بعد السجال الحاصل بين جمعية المصارف ونائب رئيس حكومة تصريف الاعمال سعادة الشامي على خلفيةِ خطة التعافي، ردت رابطة المودعين على جمعية المصارف واعتبرتها انها تسعى الى نسف هذه الخطة لأنها تريد استمرار العمل بخطة رياض سلامة المالية التي تحمل كل أعباء الأزمة للمجتمع بشكل عام ولصغار ومتوسطي المودعين بشكل خاص، وتبتغي تحويل أصول وممتلكات الدولة، إلى صندوق سيادي، لتقليص خسائر المصارف نفسِها وتُسَدد من خلالِه اموال المودعين، فترفع المسؤولية عن نفسِها وتُعَوم اعضاءَها من جديد.

حول هذا الموضوع، إنضم الينا النائب السابق لحاكم مصرف لبنان دكتور غسان العياش.

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