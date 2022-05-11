خطة باصات فرنسا.. من ألف إلى خمسين!!!

صيانة 45 باصًا لخدمة النقل العام أنجزت، إنها الخطوة العملية الأولى بعد خطط وزير الأشغال والنقل النظرية، الخطوة ناقصة ما دامت لم تحدد تاريخًا للبدء باستخدام هذه الباصات، ومن اهتمامات المواطن أيضًا معرفة سعر تكلفة التعرفة التي لم تحدد بعد.

الباصات تحتاج إلى من يقودها إذًا، والسائقون الذين سيتولون المهمة في حاجة إلى قرار توظيفهم، والبنك الدولي يشترط على السلطة صاحبة القرار تسريح نسبة كبيرة من الموظفين المندرجين تحت الزبائنية السياسية.

إنتظام قطاع النقل في لبنان يعيد إلى المرافق العامّة انتظامها،

أكثر من 70% من موظفي الدولة لا يداومون بسبب تكلفة التنقلات،

قطاع النقل الخاص يسيطر على المواصلات في لبنان، القطاع يحتكر الخطوط بين المناطق، إحتكار يتم بالاتفاق مع الأحزاب السياسية تبعًا لكل منطقة.

عدد الباصات والفانات التي تعمل بصورة غير قانونية يتجاوز ثلاثة آلاف. وتؤكد مصادر أمنية ل SBI الحاجة إلى أن تنظيم النقل المشترك باتت أولوية تتجاهلها الدولة حتى الساعة.

المخاطر الناجمة عن الفوضى في النقل المشترك تبدأ بتعريض المواطنين والمواطنات للخطر ولا تنتهي بنقل الممنوعات من منطقة إلى أخرى