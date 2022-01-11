خميس الغضب: شركات النفط لن تسلّم المحروقات

منذ شهر تقريباً، نفذ سائقو المركبات العمومية والشاحنات، إضرابا واعتصامات في أنحاء لبنان، تلبيةً لدعوة اتحادات ونقابات قطاع النقل البري، مطالبين بدعم القطاع الذي تضرر بشدة جراء الأزمة الاقتصادية. وها هو اليوم، يعلن أن يوم الخميس، أي بعد غد، هو يوم الغضب وشركات النفط ستنفّذ إضراباً ولن تسلّم المحروقات.

للإضاءة على هذا الموضوع، انضم الينا رئيس إتحادات ونقابات النقل البري بسّام طليس.

طالبت نقابة مالكي ومستثمري معامل تعبئة الغاز المنزلي، وزارةَ الطاقة والمياه، بإصدار جدول تركيب الأسعار يوميا حسب سعر صرف الدولار في السوق السوداء، على اعتبار أن “أصحاب هذه المعامل يتكبّدون خسائر لا يستطيعون الاستمرار بها أسبوعياً”.

وفنّدت بالأرقام الخسارة التي تتحمّلها في القارورة، حسب جدول التسعير، والبالغة 5766 ليرة لبنانية إذا احتُسب سعر الصرف بـ 31800 ليرة. ونبّهت النقابة من أن عدم التجاوب مع مطلبها سيدفعُها إلى عدم التزام جدول التسعير، ما يضعُها أمام خيار الإقفال وعدم استلام مادة الغاز.