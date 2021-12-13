الأثنين 9 جمادى الأولى 1443 ﻫ - 13 ديسمبر 2021 |
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دعوة لتحرير قانون الايجارات غير السكنية

منذ 4 دقائق
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تُعتبر معضلة قوانين الايجارات القديمة، من المواضيع الشائكة والتي لا تُقلِق شريحة كبيرة من المواطنين فحسب، بل تنعكس انعكاسا مباشرا على الحركة الاقتصادية والجباية وهدر المال العام. واليوم هناك دعوة لتحرير قانون الإيجارات غير السكنية، من أجل تفادي الخلل الحاصل في توازن الحقوق العقدية وإنعدامها.

للإضاءة أكثر على هذا الموضوع انضم إلينا رئيس نقابة مالكي العقارات والابنية المؤجرة باتريك رزق الله

توقفت بعض المصارف في الآونة الأخيرة عن إستلام فئات من الطبعة القديمة من المئة دولار أميركي، المشار اليها بالفئة البيضاء من التجار، فطالبوا بدورهم الصرافين بإستبدالها بالفئة الزرقاء وهنا بدأت الازمة،

وعطفا على بيانِ جمعية المصارف التي أكدت فيه إستمرارَها بإستلام كل فئات المئة دولار دون إستثناء من دون أي تغيير في إجراءاتها، نافية مسؤوليتَها عما يدور بهذا الخصوص، توجهت نقابة الصرافين إلى كل شركة أو مواطن، يرفض المصرف إستلامَ هذه الفئات منه، بإستثناء تلك المهترئة أو الممزقة أوالملطخة، أن يتقدمَ بإخبارٍ إلى الجهات المعنية لتحديد المسؤول الحقيقي.

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