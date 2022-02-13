دولار الاتصالات وفق منصة صيرفة… خطة لدولرة الخدمات وتجويع المواطن

أيها اللبنانيون، استعدوا لدفع فواتير هواتفكم بالدولار او على سعر منصة صيرفة.

يبدو ان قرار دولرة قطاع الاتصالات قد اتخذ، ومعه حكمًا سترتفع تكلفة فواتير الخطوط الثابتة والمسبقة الدفع والارضية.

فعلى سبيل المثال ستقوم شركتا الخليوي الفا وتاتش بتخفيض التكلفة بنسبة 67 في المئة.

فإذا بلغت فاتورة المشترك 30 دولاراً، ستصبح الفاتورة مقابل الخدمات عينها 10 دولارات، في مقابل سعر دولار متحرّك، ووفق منصّة صيرفة.

اي إذا كان سعر المنصّة 22 ألفاً و500 ليرة لبنانية، ستُحتسب الفاتورة حينها بـ225 ألف ليرة بدلاً من الـ10 دولارات، وبدلاً من الـ45 ألف ليرة مقابل الـ30 دولاراً، ستكون الفاتورة قد ارتفعت بمعدّل 4 مرّات.

ومن المتوقع ان بطاقات التشريج مسبقة الدفع الموجودة في السوق ستلغى في الفترة المقبلة، اما الجديدة منها فلن تزيد قيمتها بل ستخدم مدّة أقل ما يعني انّ المبلغ الموجود في بطاقة التشريج الحالية لن يكفي مقابل الخدمات في المستقبل.

اذا قطاع الاتصالات خطا خطوة الدولرة لتفادي الانهيار، ومن الواضح ان التوجه هو لتعميم هذه الخطوة على كل القطاعات الا على المواطن اللبناني. فراتبه سيبقى على ال 1500 ليرة وكل فواتيره على 22 ألفا…. و”الحسابة بتحسب”!!!







