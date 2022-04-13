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رامي عليق يعلن طلاقه من غادة عون والسبب "فسادها"

13 - أبريل - 2022
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بعد عامين من مرافقة القاضية غادة عون في مداهماتها لشركات تحويل الاموال، ها هو المحامي رامي عليق يعلن ادعاءه على عون في ملفات عدة. فخلع الابواب ومصادرة الداتا والحملة الشعبوية للقاضية كشفها عليق ليتبين انها تتحرك حسب الاتصال الذي يردها.
وفي معلومات خاصة لصوت بيروت انترناشونال تقدم عليق بشكويين امام التفتيش القضائي بوجه القاضية غادة عون بتهم الفساد
اذا يتبين يومًا بعد آخر ان كل الاستعراضات التي قامت وتقوم بها غادة عون، تأتي أوامرها من قصر الشعب او من ميرنا الشالوحي، ويبدو ان كل باب خلعته سيرتد عليها. فهل تكون البداية مع رامي عليق؟

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