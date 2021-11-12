ربطة الخبز بـ10 آلاف ليرة قريباً

أعلنت نائبة المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان نجاة رشدي، انه “ابتداء من نهاية أيلول، تم البدء بتطبيق جزء من خطة الاستجابة للطوارئ التي أطلقتها الجهات الفاعلة في الشؤون الإنسانية بهدف تكثيف المساعدة للسكان الأكثر ضعفا وتضررا من الأزمة المستمرة في لبنان،

حيث تم حتى الآن توفير 3.1 مليون ليتر من الوقود لـ 515 منشأة أساسية تقدم خدمات حيوية، بما يفوق 195 مرفقا صحيا و320 محطة ضخ مياه”.

وأوضحت رشدي في بيان “إن هذا التوزيع الاستثنائي للوقود لمرافق الرعاية الصحية والمياه في كل أنحاء لبنان ساهم في ضمان توفير الخدمات الصحية وخدمات المياه والصرف الصحي الضرورية للسكان الأكثر ضعفا وتضررا من أزمة الطاقة المستمرة، وقالت انه على مدى الأسابيع الماضية، ساهمت عملية توفير الوقود ببقاء 24 مستشفى حكوميا مفتوحا مما وفر أكثر من 887 سريرا جاهزا في تلك المستشفيات.

هل أصبحت مواكبة الزيادات في سعر ربطة الخبز تستوجب اعتمادَ جدول تركيب أسعار أسبوعي على غرار المحروقات أم تطبيق الكتروني على غرار سعر الصرف؟

مع كلّ ارتفاع في اسعار المحروقات، ينخفض وزن ربط الخبز أو يرتفع سعرها. هذا ما يحصل بشكل أسبوعي وكأن الخبز سلعة متداولة في البورصة.

وبما ان أسعار المكونات التي تدخل في صناعة الرغيف من طحين ومازوت وأكياس نايلون وغيرها من المواد قد شهدت أسعارها ارتفاعات كبيرة مع تدهور سعر صرف الليرة مقابل الدولار، عمدت وزارة الاقتصاد الى ابتكار حلول تخفف من وطأة الزيادة الكبيرة في سعر ربطة الخبز، من خلال خفض وزن الربطة ورفع سعرها ومن خلال إضافة حجم جديد للربطة الخبز سمّي بالحجم العائلي التوفيري بزنة 1200 غرام وبسعر 9000 ليرة في الفرن و9500 في المتاجر، وهو ما يمكّن العائلات الكبيرة من شراء ربطة واحدة بدلاً من ربطتين بكلفة اجمالية أقل، ويوفّر على الافران استخدام اكياس النايلون.

لكنّ تحديد أسعار الخبز لا يمكن ان يبقى مستقرّا ولا يمكن تثبيته في ظل عدم استقرار اسعار أي من المكونات التي تدخل في صناعته، وبالتالي لم يكد ابتكار وزارة الاقتصاد ان يسري، لتعود وزارة الاقتصاد الى تعديل وزن الربطة الكبيرة وتخفضه من 1200 الى 1050 غرام وتبقى على سعرها عند 9000 ليرة في الفرن و9500 ليرة لدى المتجر. في حين ارتفع سعر ربطة الخبز من الحجم الصغير 500 ليرة، ليصل الى 5500 ليرة، والربطة الوسط أيضا 500 ليرة لتصبح 7500 ليرة ولكن مع خفض زنتها 10 غرامات.

إلا ان التسعيرة الجديدة مرجّحة أيضا للارتفاع في الاسبوع المقبل، لان تجمّع أصحاب المطاحن يطالب بضرورة اعادة النظر في كلفة الطحن والاسعار المحددة من قبل الوزارة، لتمكين المطاحن من العمل والاستمرار في تأمين الطحين للافران، بسبب الاعباء التي تتحملها المطاحن والناتجة عن الارتفاعات الكبيرة في اسعار المحروقات التي تسدد بالدولار نقدا، وعن ارتفاع اسعار القمح العالمية من 280 الى 380 دولاراً اميركيًّا علما ان هذه الاسعار مرشحة للارتفاع مستقبلا، كذلك فان صيانة المعدات والاجهزة تسددها المطاحن بالدولار الاميركي نقدا وباتت اليوم مكلفة للغاية.

وبالتالي، هل ستستحدث وزارة الاقتصاد جدول تركيب أسعار خاص بربطة الخبز على غرار المحروقات، ام تطبيقٍ الكتروني لمواكبة الزيادات المستمرّة في سعر الخبز، على غرار تطبيقات سعر الصرف؟