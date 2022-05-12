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ربع سكان العالم سيصابون بمرض نفسي في مرحلة ما

منذ 17 ساعة
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وفقا لبيانات منشورة من قبل منظمة الصحة العالمية، فإن ربع سكان العالم سيصابون بمرض نفسي في مرحلة ما من حياته. وتتسبّب الأمراض النفسية في حدوث عدد كبير من الوفيات وحالات العجز، وهي تمثّل 8.8% و16.6% من عبء المرض الإجمالي الناجم عن الاعتلالات الصحية بالبلدان المنخفضة الدخل والمتوسطة الدخل، على التوالي
يمثّل الاكتئاب ثاني أهمّ أسباب عبء المرض في البلدان المتوسطة الدخل
زاد عدد الأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب و/ أو القلق من 416 مليون شخص إلى 615 مليونا بين عامي 1990 و2013، أي بنسبة 50% تقريباً.
يتضرر 10% تقريباً من سكان العالم من الاضطرابات النفسية التي تمثل 30% من العبء العالمي للأمراض غير المميتة.
حوالي 20% من الأطفال والمراهقين في العالم لديهم اضطرابات أو مشاكل نفسية.
حوالي نصف الاضطرابات النفسية تبدأ قبل سن الـ14 سنة.
تعتبر الاضطرابات العصبية النفسية من بين الأسباب الرئيسية للعجز لدى الشباب بكل أنحاء العالم.
الاضطرابات النفسية واضطرابات تناول مواد الإدمان هي السبب الرئيسي للعجز في مختلف أنحاء العالم.
حوالي تسعمئة ألف شخص ينتحرون كل عام.
86% من حالات الانتحار تحدث في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط.
أكثر من نصف الأشخاص الذين يقتلون أنفسهم تتراوح أعمارهم بين 15 و44 سنة.
سُجلت أعلى معدلات الانتحار بين رجال بلدان أوروبا الشرقية.
و بما اننا من بلدان العالم الثالث ، فإن مصيرنا الأمراض النفسيّة.

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