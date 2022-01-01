السبت 28 جمادى الأولى 1443 ﻫ - 1 يناير 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

رجل دين قرر أن يُضيء شمعة حياتهِ بالشمع الذي لا ينطفئ

منذ 3 دقائق
A A A
طباعة المقال

الأزمة طالت “كلّن” و “كلن يعني كلّن”، حتى رجال الدين الذين مع صلاتهم غصّة، فهم معيلون لعائلاتهم وأولادهم “مشاريع الشهداء” أو مشاريع المهاجرين. ومن منطقة الحدث هذا الحدث، “خوري” رعيّة وزّع نشاطه بين إضاءة حياة الناس بالمعنى الروحي إلى إضاءتها بالمعنى الحقيقيّ، توجّه نحو صناعة الشمع، علها تكسر الظلمة في حياته الماديّة، كما في حياة الاقتصاد القاتم من ظلمة الاستيراد.

في معمل الشمع لاحظنا اختلافا في الأحجام والألوان، فما هو الاختلاف؟ وما هو السوق لكل شمعة؟

حتى الشمع في لبنان نُحرم منه، وكأنه محكوم علينا بالعتمة من فساد الكهرباء والعتمة من ظلم الدولار.
للشمعة فلسفة عميقة فهي تذوب لكي تُضيء لنا في ظلمتنا، على أمل أن لا تنطفئ شمعة لبنان أبداً.

    المزيد من فيديو

    4:01
    الذهب الأحمر… هل هو البديل عن الحشيشة؟
    2:30
    صورة نادرة لليرة الاجمل بنظر تجار العملات بالعالم فهل يستخدم الذهب لدعمها؟
    2:29
    إرتفاع أو إنخفاض؟ ما هو مصير الدولار عام ٢٠٢٢؟

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    اشتباكات في الشياح
    بالفيديو.. معركة رأس السنة في الشياح!!
    الدولار
    قبل ساعات من استقبال العام الجديد.. كم سجل دولار السوق السوداء؟
    ميشال حايك
    بشار الأسد وصحون فضائية والعالم يحبس أنفاسه.. ماذا قال ميشال حايك عن “2022”؟