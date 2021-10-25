رجل يواجه مجتمعه من خلال عمله... ممنوع التنمّر

كمثل حال جميع شباب لبنان، إكتشف خضر بعدما اصبح من دون عمل، أن “وساخة” السياسات والصفقات والتحالفات في لبنان، أفضت إلى “وساخة” في الوضع العام من إجتماعي إلى مالي و حتى أمني… فقرر أن يمسك عدّة التنظيف علّه ينظّف مع المنازل، حالة هذا الوضع. فكتب على مواقع التواصل الإجتماعي أنه قرر أن ينظّف المنازل لكي يعتاش وعائلته، طالبًا من الجميع أن لا يتنمّر أحدٌ عليه. وها به ينقل تجربته إلى الرأي العام.

بعضاً من المحافظين رفض التعامل معه لأنه رجل، لكن رغم التضييق عليه، قرر أن يوسّع بيكار عمله جغرافياً وإجتماعياً. الحياة بحاجة الى “هز، كتاف” وان كنت تعيش في لبنان فهي بحاجة إلى هزّ ارادة. ليس هناك من عمل “عيب” هناك عقلية قديمة “عيب” وهناك الكسل الذي هو عيب. والاهم ان هناك خيارات سياسية في صناديق الاقتراع “اكثر من عيب”