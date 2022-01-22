رحيل المخرج السوري بسام الملا وجوزيف عطية يطلق "منحكم عالناس"

رحل صباح اليوم، المخرج السوري، بسام الملا، الذي ارتبط اسمه بمسلسل البيئة الشامية الأكثر شهرة “باب الحارة”، عن عمر يناهز 66 عاما. ونعت نقابة الفنانين في سورية، المخرج السوري الذي يعتبر من أبرز مخرجي أعمال الدراما السورية. والملا من مواليد 13 شباط/ فبراير 1956، واشتهر بإخراج الأعمال الدرامية في البيئة الشامية، والتي بدأها بـ”أيام شامية”، و”ليالي الصالحية”، و”الخوالي” و”باب الحارة”.

إليسا و ناصيف زيتون يتألقان في حفل بوليفارد الرياض

استقبل مسرح أبو بكر سالم في بوليفارد الرياض، مساء الجمعة، النجمة اللبنانية إليسا والمغني السوري ناصيف زيتون، في واحدة من أجمل حفلات الموسم، وحضرها قرابة 5 آلاف شخص.

وبدأ الحفل بصعود ناصيف زيتون على المسرح وسط استقبال حافل من الجماهير ليغني أكثر من 20 من أغنياته الخاصة وأغنيات أخرى يفضلها الجمهور بصوته.

لتصعد من بعده ملكة الإحساس على المسرح، وسط هتافات الترحيب بها في حفلها الثالث بموسم الرياض لهذا العام وهي ترتدي “فروة” باللون الأسود بسبب شدة البرودة وتفتتح بأغنية “إلى كل اللي بحبوني”، وتقدم باقة من أجمل أعمالها وسط تفاعل كبير من الحضور.

شهد مساء الاثنين الفائت العرض الخاص لفيلم «أصحاب ولا أعزّ» وهو أول فيلم عربي من إنتاج نتفليكس في دبي. حضر العرض أبطال العمل النجمة المصرية منى زكي والفنانة والمخرجة اللبنانية نادين لبكي والفنان الأردني إياد نصار والفنانين عادل كرم، جورج خبّاز وديامان بو عبود وفؤاد يمين بالإضافة إلى مخرج الفيلم وسام سميرة.

في أمسية حافلة من تنظيم نتفليكس، تألق النجوم على السجادة الحمراء واحتفلوا بإطلاق الفيلم بمشاركة فريق نتفليكس ومجموعة من النجوم والإعلاميين في الشرق الاوسط.

“أصحاب و لا أعز” بدأ عرضه على نتفليكس يوم ٢٠ يناير ٢٠٢٢ في ١٩٠ دولة وهو مترجم إلى 31 لغة ومدبلج إلى 3 لغات.

أطلق الفنان جوزيف عطية اغنيته الجديدة “منحكم ع الناس” على قناته الرسمية على يوتيوب حيث اقتحمت التريندينغ في لبنان بأقل من 24 ساعة على إطلاقها.

“منحكم ع الناس” من كلمات وألحان رامي شلهوب ومن توزيع جمال ياسين أما الكليب فمن إخراج سمير كرم. وقد تضمنت الأغنية الكثير من الرسائل الاجتماعية الواقعية الموجهة إلى مجتمعنا وعيوبه وخصوصاً في الحكم على الناس بشكل عشوائي والتغاضي عن عيوبنا والنظر لأنفسنا.

طرحت الفنانة اللبنانية ميريام فارس أغنيتها الجديدة التي اختارتها باللهجة الأمازيغية المغربية بعنوان: “معليش”، وهذه هي المرة الثانية التي تقدم فيها ميريام أغنية بهذه اللهجة.

وقد تفاعل المتابعون بشكل كبير مع العمل الذي قدمت من خلاله شيئا مختلفا تميّز بالتجدد من ناحية اللهجة والفكرة والكليب الرائع الذي حمل توقيع شريف ترحيني.

وقد تعاونت ميريام في “معليش” مع يوسف العماني الذي لحن وكتب الأغنية أما الميكس لـ طيف عادل والتوزيع لـ حميد دْعوسي.

أطلقت النجمة اللبنانية بريجيت ياغي أغنية جديدة بعنوان “كان بنّا كتير”، من كلمات لؤي الجوهري، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع جمال ياسين.

الأغنية الجديدة من إنتاج أرابيكا وقد صُوّرت على طريقة الفيديو كليب تحت إدارة المخرج اللبنانيّ جاد شويري، وذلك في منطقة عاليه اللبنانيّة.

وتمحورت فكرة الكليب حول قصّة عاطفيّة إجتماعيّة نالت إعجاب الجمهور فور عرض الكليب على جميع منصات مواقع التواصل الاجتماعي بإثناء على عودة بريجيت بصورة جديدة ولون جديد.