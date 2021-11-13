قاتل تاتيانا لا يزال حرًّا طليقًا

رصاصة في قلبها اودت بها الى القبر بعمر ٢٣ عاما…

المجرمون افلتوا من قبضة القضاء و هم تحت غطاء نافذين سياسيين وماليين. عمرها ثلاث وعشرون سنة في ربيع عمرها كانت تاتيانا تقضي اوقات مسلية من الغناء والطرب في مطعم برفقة خطيبها و اخيها. غنّت بفرح و بعد ثوانٍ كانت جثّة هامدة في هذا المطعم. تاتيانا كانت هي تهتم بوالدها وبشكل خاص بوالدتها التي اصيبت بفالج منعها من التكلم ومن العمل في المنزل فتخلّت عن دراستها و كرّست اوقاتها للاهتمام بامها

فريق ملفات SBI قابل عائلتها، العائلة اخبرت كل التفاصيل التي بحوزتهم عن المجرم وعن رفاقه الذين كانوا موجودين في هذا المطعم وحتى الساعة القضية في قبضة القضاء الذي رفض حتى اليوم اطلاق سراح احد المتورطين في هذه الجريمة فيما مطلق النار و المجرم الاساسي لا يزال حرًّا طليقًا يتنقل بين سوريا و تركيا وهو يعمل مرافقًا لاحد النواب كما أنه احد عناصر فريق احد النافذين الكبار في القطاع المالي.

السؤال الذي نطرحه اليوم هل يفلت القضاء من قبضة النافذين السياسيين والماليين وهل سيرضخ الى الضغوطات التي تمارس لعدم القاء القبض على المجرم

القصة لم تنته بعد…