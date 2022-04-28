رفع الدعم عن الخبز….برباري لصوت بيروت إنترناشونال: سلام تحدث عن رفع جزئي للدعم

في أخبارنا الاقتصادية المتفرقة، انخفض سعر البنزين منذ يوم امس 8000 ليرة، اما المازوت فقد ارتفع سعره 38 الف ليرة، والغاز 24 الف ليرة.

هذا وأوقفت المديرية العامة للأمن العام العمل بمنصة مواعيد جوازات السفر الى حين قيام المعنيين بتأمين الأموال المطلوبة لتنفيذ العقد المبرم مع الشركة الا ان كل من لديه موعدا على المنصة سيتم منحُه جواز سفر وفقا للموعد المعطى له سابقا.

في غضون ذلك، لا يزال ملف رفع الدعم عن ربطة الخبز قيد النقاش، وأكد مدير عام الحبوب والشمندر جريس برباري لصوت بيروت انترناشونال أن وزير الاقتصاد امين سلام تحدث عن رفعٍ جزئي للدعم ولكن ليس على الخبز العربي، واشار برباري الى ان اتخاذ هذه الخطوة تحتاج الى فترة انتقالية لتهيئة الناس والى ايجاد حلّ بديل كتقديم مساعدة اضافية للفقراء عبر البطاقة التمويلية.هذا كان كلّ شيء في نشرتنا الإقتصادية لليوم.







