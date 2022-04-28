الجمعة 28 رمضان 1443 ﻫ - 29 أبريل 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

رفع الدعم عن الخبز….برباري لصوت بيروت إنترناشونال: سلام تحدث عن رفع جزئي للدعم

منذ 6 ساعات
A A A
طباعة المقال

في أخبارنا الاقتصادية المتفرقة، انخفض سعر البنزين منذ يوم امس 8000 ليرة، اما المازوت فقد ارتفع سعره 38 الف ليرة، والغاز 24 الف ليرة.
هذا وأوقفت المديرية العامة للأمن العام العمل بمنصة مواعيد جوازات السفر الى حين قيام المعنيين بتأمين الأموال المطلوبة لتنفيذ العقد المبرم مع الشركة الا ان كل من لديه موعدا على المنصة سيتم منحُه جواز سفر وفقا للموعد المعطى له سابقا.
في غضون ذلك، لا يزال ملف رفع الدعم عن ربطة الخبز قيد النقاش، وأكد مدير عام الحبوب والشمندر جريس برباري لصوت بيروت انترناشونال أن وزير الاقتصاد امين سلام تحدث عن رفعٍ جزئي للدعم ولكن ليس على الخبز العربي، واشار برباري الى ان اتخاذ هذه الخطوة تحتاج الى فترة انتقالية لتهيئة الناس والى ايجاد حلّ بديل كتقديم مساعدة اضافية للفقراء عبر البطاقة التمويلية.هذا كان كلّ شيء في نشرتنا الإقتصادية لليوم.

    المزيد من فيديو

    مغادرة البخاري أمس الى المملكة 7:03
    الياس الزغبي: مغادرة البخاري أمس الى المملكة قد يشير الى لقاء محتمل بينه وبين ميقاتي
    شكاوى المغتربين 3:54
    شكاوى المغتربين مستمرة فماذا يحصل في ديترويت في اميركا ؟
    تمديد العمل بالتعميم 161 4:32
    تمديد العمل بالتعميم 161… حلول مصرفية ومالية مؤقتة ولا حلول مستدامة

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    آثار الدمار في حي التضامن في دمشق
    “فيديو مسرب” يكشف واحدة من أفظع جرائم جنود الاسد في حي التضامن الدمشقي
    الدولار
    دولار السوق السوداء يواصل انخفاضه
    المليشيات الإيرانية في سوريا
    خسائر فادحة لحزب الله ومليشيات إيرانية جراء القصف على مستودعات الذخيرة في دمشق