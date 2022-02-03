رفع تعرفة الخلوي خمسة أضعاف

عرض وزير الاتصالات جوني قرم، في مجلس الوزراء لمناقشة الموازنة أمس، اقتراحَيْه لرفع تعرفة الاتصالات والإنترنت، يقضي الأول بالإبقاء على التعرفة وفق سعر 1500 ليرة للدولار مع رفعها خمسة أضعاف، والثاني رفع قيمة الفاتورة بالدولار للخط الثابت بنسبةٍ تتراوح بين 50 و70% على أن يُحتسب الدولار وفق منصة صيرفة.

للإضاءة أكثر على هذين الإقتراحين، انضم الينا وزير الإتصالات جوني قرم.

استغرب الاتحاد العمالي لمستخدمي وعمال وحرفي الجنوب في بيان، عدم انخفاض اسعار السلع كافة بعد انخفاض سعر الدولار اكثر من 30%.

متسائلا “أين الدولة بمؤسساتها واجهزتها كافة من الرئاسة والحكومة والوزرات المختصة. وطالب الاتحاد مجلسَ النواب بالغاء الوكالات الحصرية كافة. وفي الختام، كما اكد ان صبر المستخدمين والعمال ومحدودي الدخل لن يطول إن لم يتحرك المعنيون لتدارُك الأزمات.