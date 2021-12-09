رفع سعر صرف الدولار من 3900 إلى 8000 ليرة

تعمل وزارة العمل اليوم على إصدار قانون يتعلق بالمهن الواجب حصرها باللبنانيين فقط، من أجل الحفاظ على فرصٍ للعمل في ظل الأوضاع الإقتصادية الصعبة، من بينها الأعمال المتصلة بالقطاع الصحي والأعمال التجارية والأعمال المتصلة بالمهن السياحية.

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في الوقت الذي تخطى فيه سعر صرف الدولار في السوق السوداء 25 الف ليرة للدولار الواحد، خرج مصرف لبنان بتعميم جديد، رفع فيه سعر صرف الدولارات المصرفية من 3900 ليرة للدولار الى 8000 ليرة، على ان يَدخل القرار حيز التنفيذ مباشرة مع تحديد سقفٍ للسحوبات الشهرية بحد اقصاه 3000 دولار.

فبحسب معلومات “صوت بيروت إنترناشونال” ستعمَد المصارف على خفض سقف السحوبات إستنادا الى قيمة الحساب، ليصل الحد الاقصى للسحب على اساس 8000 ليرة عند 3000 دولار بمبلغ يوازي 24 مليون ليرة للحسابات الكبيرة، لينخفض هذا السقف تدريجيا إستنادا الى الحساب. هذا وأكدت مصادر مصرفية لـ”صوت بيروت إنترناشونيل” ان تعديل سعر صرف السحوبات لن يساهم بضخِ كمياتٍ كبيرة من الليرة اللبنانية في السوق، نتيجةَ تعديلِ سقوف السحوبات للمودِعين، لتبقى ضمن النطاقات الحالية، مع إعتبارها أن الاجراء الذي إتخذَه مصرف لبنان يساهم في تخفيض نسبة الهيركات على الودائع المصرفية بالدولار الاميركي.