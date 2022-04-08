رقم صادم… إليكم تكلفة إعادة إعمار أوكرانيا

تباينت التقديرات بشأن تكلفة إعادة إعمار ما دمّرته الحرب في أوكرانيا/ ويشير خبراء إلى أن الرقم التقريبي سيتجاوز حجم أموال “خطة مارشال” التي خُصّصت لإعادة إعمار أوروبا الغربية بعد الحرب العالمية الثانية.

وتتراوح تقديرات الحكومة الأوكرانية للأضرار التي تعرضت لها البنية التحتية بحوالي 110 مليارات دولار، و500 مليار دولار إذا تمت إضافة الخسائر الناتجة عن الحرب مثل أموال الاستثمار الأجنبي المفقودة.

ووجد تحليل أجرته كلية كييف للاقتصاد أن الأضرار المباشرة التي لَحَقت بالبنية التحتية منذ بدء الغزو في 24 شباط الماضي ووصلت إلى نحو 63 مليار دولار.

وتشير دراسة لكلية كييف للاقتصاد إلى أنه حتى 24 آذار، تضرر ما لا يقل عن 4431 مبنىً سكنياً، و92 مصنعاً ومستودعاً، و378 مؤسسة تعليمية، و138 مؤسسة رعاية صحية، و12 مطارا، وسبع محطات طاقة حرارية ومحطات طاقة كهرومائية.

وفي الوقت ذاته، تتفاوت الخسائر الاقتصادية الإجمالية لأوكرانيا بسبب الحرب، مع الأخذ في الاعتبار الخسائر المباشِرة وكذلك الخسائر غير المباشِرة، مثلَ انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بين 543 مليار دولار إلى 600 مليار دولار، وفق وزارة الاقتصاد الأوكرانية.

ويقدّر خبراء اقتصاد أنّ إعادة الإعمار ستكلّف حوالي 200 مليار دولار وهذا الرقم يرتفع أسبوعيا مع استمرار الحرب، وهو أكبر من القيمة الحالية لـ”خطة مارشال” التي تبلغ بحسابات اليوم 135 مليار دولار، كما أنه يمثل حوالي 12 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لروسيا لعام 2021.

وفي حال التوصل إلى هدنة تتيح استقرارا طويل الأمد في أوكرانيا، ستلعبُ الهيئات الدولية، مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الدولي، الدور الأساسي لجمع الأموال، وذلك بدعم من الحكومات الوطنية والاتحاد الأوروبي، ثم بعدَ ذلك يمكن للقطاع الخاص أن يستثمرَ بمشاريعه.