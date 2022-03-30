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رمضان شهر الرحمة والتجار يستغلونه من دون رحمة

30 - مارس - 2022
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تراجعت أرباحهم بنسب كبيرة، بائعو الخضر المتكئين على تجارتهم اليومية قلّصوا كميات من البضاعة، وكما ثقلت الأحمال على المستهلكين العبء كبير عليهم أيضًا، على باب رمضان وقف الغلاء ومنع عن شرائح كبيرة كثيرًا من السلع، في سوق الجملة الحمولة صعبة على العمال . والسؤال عن الأرباح يحرج كبار التجار، أما الجواب عن ارتفاع الأسعار فيعزوه آخرون إلى خسارة المزارعين محاصيلهم بفعل العاصفة الأخيرة.

بورصة العرض والطلب هي الذريعة، لكن ما خفي أن غالبية التجار لا ترضى بتوزيع الخسائر مع المستهلك، وترفض الاعتياد على الربح اليسير، وألاكثرية محمية من وزارات من المفترض أن تحاسبها

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