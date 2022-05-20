السبت 19 شوال 1443 ﻫ - 21 مايو 2022 |
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روسيا تدمّر دونباس

منذ 4 ساعات
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أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن القوات الروسية دمّرت إقليم دونباس شرق البلاد حيث ترتكب إبادة جماعية بدون مبالغة، في وقت أعلنت روسيا أن أكثر من 1900 جندي أوكراني استسلموا منذ يوم الاثنين بعدما كانوا يتحصنون في مجمّع للصلب بماريوبول.

وفيما نشرت وكالة رويترز مشاهد تظهر وصول الجنود الأوكران الى سجن في دونيتسك، يبقى مصير هؤلاء المقاتلين مجهولا.

فأوكرانيا تعتزم تنظيم عملية تبادل أسرى حرب رافضة الحديث عن استسلام جنودها، غير أن روسيا أكدت أنها تعتبر قسما منهم على الأقل مقاتلين من “النازيين الجدد” وليسوا جنودا.

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