روسيا تضرب أهدافاً عسكرية أوكرانية بصواريخ كروز

استخدمت روسيا غواصة في البحر الأسود لضرب أهداف عسكرية أوكرانية بصواريخ كروز من طراز “كاليبر”، وفق ما أفادت وزارة الدفاع الروسية.

وهذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها موسكو عن استخدام أسطولها من الغواصات في قصف أوكرانيا، خلال الحرب المندلعة منذ 24 شباط الماضي.

ويبلغ مدى الصاروخ 2000 كيلومتر، ويحلّق بسرعة أقل من سرعة الصوت، ويطلق من البوارج الحربية والغواصات.

ونشرت وزارة الدفاع الروسية شريط فيديو يظهر وابلاً من الصواريخ تنطلق من أعماق البحر وتحلق في الأفق، صوب ما قالت الوزارة إنها أهداف عسكرية أوكرانية.







