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روسيا تعدّ لهجوم جديد على شرق أوكرانيا

منذ 7 ساعات
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للمرة الاولى منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا، إستخدم الرئيس الأميركي جو بايدن تعبير إبادة جماعية لوصف العملية العسكرية التي تقودها موسكو.
ميدانيًا، واصل الجيش الروسي لليوم التاسع والاربعين على التوالي قصف المرافق العسكرية الاوكرانية وتدميرها، في حين أكدت السلطات المحلية في مدينة ماريوبول الساحلية في جنوب شرقي أوكرانيا، أن المعارك والقصف الروسي أوقعا 20 ألف قتيل على الأقل منذ نهاية شباط الماضي.
هذا وتواصل القوات الروسية تشديد الحصار على مدينة ماريوبول، وتستكمل تعزيزاتها العسكرية استعدادا لهجوم جديد في شرق أوكرانيا.

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