روسيا تقصف الجسور الأوكرانية لمنع مرور الأسلحة الغربية

أعلن الجيش الروسي تدمير كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر التي أرسلتها الولايات المتحدة ودول أوروبية إلى كييف خلال ضربة نفذتها بصواريخ عالية الدقّة أطلقت من البحر على مستودع في جنوب شرقي أوكرانيا.

واليوم نشرت القوات الأوكرانية مشاهد للأضرار التي طالت جسراً استراتيجيًا يربط منطقة أوديسّا جنوباً بدولة رومانيا المجاورة، بعد استهدافه بقصف صروخي روسي امس الثلاثاء.

وتقول السلطات الأوكرانية إن القوات الروسية تقصف الجسور والسكك الحديدية في البلاد من أجل إبطاء وصول شحنات الأسلحة الغربية إلى القوات الأوكرانية.







