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روسيا تقصف عشرات البلدات في دونباس

منذ 3 ساعات
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شن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي هجومًا عنيفًا على وزير الخارجية الأميركي السابق هنري كيسنجر، الذي اقترح، أن تتخلى أوكرانيا عن أراض وتقدم تنازلات لإنهاء الحرب مع روسيا، فاعتبر زيلينسكي إن الفكرة تشبه محاولات استرضاء ألمانيا النازية في العام 1938.

ميدانيًا، قصفت القوات الروسية أكثر من 40 بلدة في منطقة دونباس شرق أوكرانيا، ما ادى الى تدمير سبعة واربعين موقعاً مدنياً.

وأرسلت روسيا الآلاف من عناصرها إلى المنطقة، التي تهاجمها من ثلاث جهات على أمل تطويق القوات الأوكرانية المتمركزة في مدينتين، واحدة تقع على الضفة الشرقية والثانية على الضفة الغربية. وسيؤدي سقوطهما إلى وقوع منطقة لوغانسك بأكملها تحت السيطرة الروسية، وهو هدف رئيسي لموسكو.

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