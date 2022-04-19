رولاند ابي نجم: الأزمة الاقتصادية تطيح بالأمن السيبراني.. و"الفريش" معرقل كبير

بعد أن نَشر مركز بحوث تعزيز الحماية السيبرانية في لبنان دراستَه التحليلية الأولى عن الهجمات الإلكترونية في فضاء لبنان السيبراني، والتي خلُصت الى تعرُض لبنان لمَليونين وخمسِمئة ألف محاولة اختراق أمني خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة، تساؤلات عدة تُطرح حول تداعيات هذه الهجمات على الاقتصاد الوطني، وحول التهديد الأمني الذي يُنذر بمخاطر كثيرة.

حول هذا الموضوع ينضم الينا المستشار في أمن المعلومات والتحول الرقمي رولاند ابي نجم.

– من هي الدول القابلة للاستهداف السيبراني؟

– هل الوضع الاقتصادي بالبلد هو الذي يدفع الشركات بالتضحية بأمنها السيبراني؟

شكرا لك المستشار في أمن المعلومات والتحول الرقمي رولاند ابي نجم على هذه المعطيات.

في أخبارِنا الاقتصادية ايضا، أزمة الخُبز تعود من جديد وهناك تخوّف من رفع الدعم عن الطحين. هذا وارتفع سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 8000 ليرة والبنزين 98 أوكتان 9000 ليرة والمازوت 30000 الف ليرة والغاز ارتفع سعرُه 15000 ليرة.

وتخطى اليوم سعر صرف الدولار في السوق السوداء الـ25 الف ليرة، LVO والسبب في ذلك بحسب مصادر بيروت انترناشونال يعود الى تراجع حجم التداول على منصة صيرفة من حوالى 90 مليون دولار، الى نحو 65 مليون دولار يوميا، ما يشير الى تراجع مفاعيل التعميم 161.