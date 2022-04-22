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ريو دي جانيرو… عودة الكرنفال الأشهر عالميّاً بعد غياب سنتين

22 - أبريل - 2022
آخر تحديث: 22 - أبريل - 2022 9:10 مساءً
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في الخبر الاخير، يعود كرنفال ريو دي جانيرو، أشهر كرنفالات العالم، اليوم وغداً معيداً أجواء الاحتفالات الصاخبة ورقصات السامبا الاستعراضية بعد توقف سنتين بسبب جائحة “كوفيد-19”.
وسيهتز مدرج سامبودروم مجدداً لليلتين كاملتين، على وقع الآلات الإيقاعية، مع آلاف الراقصين بأزيائهم الاستعراضية والعربات المزينة التي توازي بطولها ارتفاع مبان متعددة الطوابق.
وفي جادة السامبودروم حيث تنتشر مدرجات حول مضمار طوله 700 متر، ستستعرض 12 مدرسة واحدة تلو الأخرى، ست مدارس مساء الجمعة وست أخرى في اليوم التالي، في محاولة للفوز بلقب بطولة الكرنفال. ولإقناع لجنة التحكيم، ستقدم كل مدرسة لأكثر من ساعة عروضها مع حوالى ثلاثة آلاف راقص بملابس شبه عارية وست عربات احتفالية ضخمة في كل ليلة. وهذا العام، اختارت ثماني مدارس من أصل 12 موضوعاً مرتبطاً بمكافحة العنصرية والجذور الأفريقية الضاربة بعمق في عالم السامبا.

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