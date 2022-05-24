ساحة النجمة بلا أسوار… فهل ستصل الإصلاحات إلى البرلمان؟

يسلك علي هذه الطريق أسبوعيًا عائدًا من معاينة الطبيب لعينه. عينه التي أصابتها شظايا بندقية عناصر مجلس النواب، أثناء محاولته خرق الجدار لدخول البرلمان.

نتائج الانتخابات فرضت على السلطة إزالة الجدران الفاصلة، النواب التغييريون وضعوا سلّم المطالب على سكة الإصلاح.

الثغرة في جدار صمِّ السلطة آذانها عن الشعب، أحدثها التغيير، وهدف المعارضين إسقاط الرموز لا الحصون.

العمل بإزالة الجدران بطيء، كانت مدة وضعها أقصر بكثير، والرهان على شحذ المعارضة البرلمانية همّتها. هذا في حال استمرت متلاحمة.

الطريق إلى البرلمان ستصبح سالكة للمواطنين قريبًا، إلا أن الخشية في عدم سلوك قوانين التغيير طريقها النهائي داخل المجلس النيابي، في بلد تدار فيه الإصلاحات على أسس التسويات والمحاصصة